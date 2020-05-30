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特朗普終止美國與世衞關係 轟華瞞疫情及竊密



美國總統特朗普宣布，終止美國與世衞的關係，又批評中國隱瞞新冠病毒疫情，及竊取美國高科技機密等行為，將研究在美國上市的中國公司是否依法行事。

特朗普:美國將採取行動取消香港特殊待遇



特朗普稱，基於中國政府違背對香港「一國兩制」的承諾，華府將採取行動取消給予香港的特殊待遇；亦會對削弱香港自治的官員進行制裁。

鮑威爾憂疫情二次爆發 儲局將運用一切工具刺激經濟



美國聯儲局主席鮑威爾稱，對疫情或二次爆發感憂慮，重申局方承諾運用一切工具救經濟。克利夫蘭聯儲總裁梅斯達認為，經濟將於第三季反彈，但不太可能呈V型反彈。

中美貿協未被削 美股收市個別發展納指漲逾1%



美國新出爐的消費支出跌幅創紀錄，加上總統特朗普推出針對中國的新政策，美股道指曾挫368點；不過，特朗普未有取消中美首階段貿易協議，紓緩兩國進一步交惡的擔憂，道指反覆曾倒彈80點，收市只微跌17點。標指及納指反覆倒升0.48%和1.29%。科技股思科股價抽高4.88%，英特爾上揚1.99%。金融股有沽壓，美國運通下滑3.05%，摩根大通回落2.55%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部4月個人消費支出按月跌13.6%，為有紀錄最大單月跌幅，較預期差。4月個人消費支出(PCE)物價指數按年升0.5%，為1961年以來最低通脹。密歇根大學5月消費信心指數終值降至72.3。

￭ 據Worldometers統計，全球新冠肺炎確診人數突破600萬，至逾601.99萬，新增11.90萬；死亡人數36.62萬，新增4735人。其中，美國新增確診2.32萬，再多1160人死亡。

￭ 美滙指數尾段反覆回落0.12%，報98.27，兌日圓升0.14%。英鎊兌美元升0.23%，歐羅都攀高0.24%。

￭ 紐約期金收市升1.4%，每盎斯報1751.7美元。

￭ 美國鑽油井數量連跌10周，紐約7月期油收市轉升5.3%，布蘭特8月期油亦漲5%。

￭ 加拿大首季GDP年率萎縮8.2%，是2009年以來最差。

￭ 英國股市收市跌2.29%，德股和法股分別回落1.65%和1.59%。

￭ 總理李克強主持會議稱，根據需要推出必要新舉措。

￭ 人民銀行會議指出，關注金融風險邊際變化。

￭ 內地科創板受理304家企業提交上市申請，仍有110家在審核中；將推莊家制度及研究引入單次T+0交易等。

騰訊據報認購華納唱片IPO股份 涉資15.6億



《華爾街日報》引述消息稱，騰訊(00700)計劃斥資2億美元(15.6億港元)，認購華納唱片IPO股份。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報22897點，較昨日恒指收市低水64點。

￭ ADR港股比例指數報23193點，較港高232點；騰訊ADR折合報421.03元，較港高2.6%。

￭ 雲遊(00484)擬罷免羅兵咸永道擔任核數師，因對方不願就2019財政年度財務報表發審核報告。

￭ 移卡(09923)下周一主板掛牌，交易資料顯示，暗盤收報15.8元，較招股價跌5%。

￭ 包浩斯(00483)料全年虧損擴至介乎1.4億至2.1億元。

￭ 火幣(01611)中期虧損按年擴至3020.9萬元，不派中期息。

￭ 先施(00244)全年虧損擴至1.47億元，不派末期息。

￭ 四洲(00374)預期全年轉虧1100萬至1800萬元。

￭ 交行(03328)聘任劉珺為行長，待中國銀保監核准。

￭ 申基(02310)2供1股，集資最多約5280萬元。