 
熱門：

今日 04:37 國際財經

紐約期油價格5月漲88% 升幅創紀錄最大

放大圖片

市場觀望中美兩國關係變化，但美國鑽油井連跌10周的利好消息推動下，國際油價周五上揚。紐約期油5月升幅創有紀錄以來最大。

紐約7月期油收市升1.78美元或5.3%，每桶報35.49美元，5月累計升88.4%，是有紀錄以來最大單月升幅。倫敦布蘭特7月期油收市升4美仙或0.1%，每桶報35.33美元；5月累計升39.8%，是1999年3月以來最佳月度升幅。將成為現貨月份的8月期油收市升1.81美元或5%，每桶報37.84美元。

美國總統特朗普較早時公布連串針對香港與中國內地的做法，包括將採取行動取消香港特殊待遇，但他強調，無意取消中美兩國已經簽署的第一階段貿易協定。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，特朗普未有做出重創中美兩國關係的決定，期油交易商於是平掉淡倉，推動油價回升。

此前，美國油田服務商Baker Hughes公布，本周活躍鑽油井數量減少15個，是連續第10周下滑。

Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey指出，鑽油井接連下跌將導致美國原油產量下滑，反映供應疲弱。

另外，路透統計顯示，石油出口國組織5月每日產量跌至2477萬桶，較4月時下跌591萬桶，是20年來最少。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads