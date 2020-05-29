國際財經

美國新出爐的消費支出跌幅創紀錄，加上總統特朗普推出針對中國的新政策，投資者擔憂中美再度交惡，美股三大指數周五持續受壓，道指曾挫368點，全日低見25031點。

道指周五低開76點，中段已率先下滑超過300點；其後有報道指白宮無意在貿易問題上加劇中美磨擦，在特朗普發表涉及中國問題的講話前一刻，道指一度收窄跌幅至不足100點；不過，當特朗普指摘中國對美國實施貿易不公平政策、在疫情方面實行隱瞞、並宣布將檢討取消香港特殊待遇的政策時，道指曾再度急插超過300點；不過，特朗普最終未有取消中美首階段貿易協議，制裁中國的力度較溫和，華爾街投資者對兩國關係惡化的憂慮紓緩，道指反覆收窄跌幅，僅回吐17點收市，報25383點；尾段最高見25482點，升幅為80點。

標指及納指反覆倒升0.48%和1.29%，分別收報3044點和9489點。科技股表現佳，思科股價抽升4.88%，為表現最強的道指成分股；英特爾上揚1.99%，微軟都升1.02%。金融股有沽壓，美國運通下滑3.05%，摩根大通回落2.55%，高盛都倒退1.74%。航空相關股份下挫，雷神急跌4.09%，為表現最差的道指成分股；波音都下跌2.65%。

本月累計，道指上漲3.8%，標指躍升3%，納指都抽高1.8%。本月累計，道指攀升4.3%，標指反彈4.5%，納指都抽高6.8%。

避險高漲 金價升逾1%

聯儲局主席鮑威爾周五表示，市場期待已久、向中小企業提供融資的大眾市場借貸機制(MSLF)，第一批貸款將於數日內提供。他又憂慮新冠疫情出現第二次爆發，重申聯儲局運用一切工具推動經濟。

歐股向下，三大市場以英股最傷，收跌2.29%；德股和法股分別跌1.65%和1.59%。市場情緒轉壞，拖累美滙指數尾段反覆回落0.12%，報98.27，兌日圓升0.14%，至每美元兌107.79日圓。英鎊升0.23%，兌1.2350美元，5月累計跌約1.8%；歐羅升0.24%，兌1.1105美元，歐羅區4月通脹接近零，為4年新低，引發對歐洲央行進一步放寬銀根的揣測。

避險需求回升帶動紐約期金造好，收市勁升1.4%，每盎斯報1751.7美元。

中美可能有新的衝突，曾令國際油價回軟，但美國鑽油井數量連跌10周的利好消息，推動紐約7月期油收市轉升5.3%，每桶報35.49美元；布蘭特8月期油亦漲5%，收報37.84美元。

美國商務部4月個人消費支出按月跌13.6%，為逾60年來有紀錄最大單月跌幅，較分析師預測中位數12.8%跌幅大。

4月個人消費支出(PCE)物價指數按月跌0.5%(預期跌0.6%)；按年升0.5%，為1961年以來最低通脹，遠低於聯儲局2%目標。密歇根大學5月消費信心指數終值，從初值73.7降至72.3，反映5月下旬消費者對經濟前景抱悲觀情緒。