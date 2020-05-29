國際財經

近期歐美國家的新冠肺炎疫情緩和，各國於本周逐步放鬆封鎖措施，市埸憧憧憬經濟復甦，美股三大指數於周二復市後全線上漲，市埸承受風險意欲上升，刺激澳元等風險貨幣的需求，澳元/美元於周二(5月26日)大漲逾百點，並於周三(5月27日)升至0.6677，創3月9日以來的11周新高。

不過，澳元/美元在創下11周新高後出現大量獲利平倉盤，滙價在短時間內曾大幅回調逾百點至0.6565，令上一日的升幅幾乎完全蒸發。但歐盟委員會再於周四(5月28日)推出價值高達7500億歐羅的一攬子計劃，以幫助歐洲受衝擊最嚴重的經濟體。市埸對經濟復甦的憧憬再次推動澳元/美元走高，目前滙價於0.6650水平波動。

值得留意的是，下周二(6月2日)12:30及下周三(6月3日)09:30將分別公布澳洲6月現金利率以及澳洲第一季度國內生產總值(GDP)，屆時或會影響澳元/美元走勢。此外，未來中美對峙之勢恐會加劇，若雙方再度提升關稅或公布其他經濟報復措施，將會影響全球經濟復甦步伐並刺激市場避險情緒，從而拖累澳元回落。

技術分析方面，澳元/美元已沿上升通道升至重要阻力區0.6670-0.6700(3月大跌市前的重要支持)附近，若滙價能向上升穿此阻力區的話，中長線澳元/美元或可再度挑戰0.7000；否則澳元/美元或會再度回落至0.6530甚至0.6500水平。

交易策略方面，早前於5月21日所定的澳元/美元買盤已取消。短期內待澳元/美元回升至0.6680-0.6700區域沽出，下望0.6550，升穿0.6730止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供