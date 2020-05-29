國際財經

美國總統特朗普稍後將開腔談及中國問題，市場擔心美方擬因「港區國安法」向中國作出制裁，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報6161點，跌57點或0.94%；德國DAX指數報11653點，挫127點或1.08%；法國CAC 40指數報4736點，跌35點或0.74%；意大利富時MIB指數報18311點，下滑39點或0.22%。

道指期貨暫報25391點，跌66點。

全國人大日前通過為港區國家安全法，特朗普稍後將召開記者會談及中國問題。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待。

數據方面，歐羅區5月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升0.1%，符合預期，為4年來最低。法國今年第一季經濟萎縮5.3%，跌幅小於初值的5.8%。

另外，歐洲央行管理委員會委員暨意大利央行行長維斯科(Ignazio Visco)表示，決策者必須採取行動，防範新冠病毒危機期間經濟活動突然停止所帶來的通縮風險。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報32.9美元，跌0.81美元或2.4%；倫敦布蘭特期油報35.25美元，跌0.78美元或2.16%。