國際財經

美國總統特朗普將開腔談及中國問題，市場擔心美方擬因「港區國安法」部署向中國作出制裁，兩國關係恐急劇惡化，避險情緒高漲，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6184點，跌34點或0.55%；德國DAX指數報11650點，挫130點或1.11%；法國CAC 40指數報4734點，跌36點或0.77%；意大利富時MIB指數報18294點，跌57點或0.31%。

道指期貨暫報25346點，升111點。

全國人大通過為香港制定國家安全法。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待。總統特朗普表示，周五將召開記者會談及中國問題。外界預料，特朗普或就中國人大通過為香港制定國家安全法，公布對中國實施制裁。

另外，特朗普宣布簽署行政命令收緊社交平台管制力度，社交媒體日後須為用戶張貼的內容負責任。Twitter其後發布帖文稱，該行政命令是「以保守和政治化的方式對待一部里程碑式的法律」，強調美國人民的創新和言論自由受保護，並以民主價值觀為支撐。試圖單方面將其削弱，會威脅到網上言論和互聯網自由的未來。

油價下跌，因美國庫存數據顯示該國的燃料需求低迷，以及中美緊張關係加劇亦打壓全球金融市場。紐約原油期貨現時每桶報32.97美元，跌0.74美元或2.2%；倫敦布蘭特期油報34.74美元，跌0.55美元或1.56%。