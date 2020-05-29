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今日 14:56 國際財經

日股止四連升 全周累漲7.3%

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中美關係圍繞「港區國安法」問題進一步陷入緊張，投資者觀望美國總統特朗普將開腔談及中國問題，或公布懲罰北京當局的政策，亞太區股市個別發展。

市場避險情緒高漲，拖累日本股市終止連續4日的強勢。日經平均指數收報21877點，跌38點或0.18%。

日股本周累升7.31%；總結5月，累漲1687點或8.34%。

南韓股市微升，韓國首爾綜合指數收報2029點，微升1點或0.05%。

澳洲股市挫逾1%，澳洲普通股指數收報5872點，挫85點或1.44%。

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