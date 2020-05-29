國際財經

美國總統特朗普宣布簽署行政命令收緊社交平台管制力度，Twitter回應稱，這威脅到網上言論的未來。

Twitter指出，該命令是「以保守和政治化的方式對待一部里程碑式的法律」，強調美國人民的創新和言論自由受保護，並以民主價值觀為支撐。試圖單方面將其削弱，會威脅到網上言論和互聯網自由的未來。

另外，德國經濟事務部負責科技事務的官員Thomas Jarzombek發帖文呼籲Twitter，將其總部遷往歐洲，稱歡迎該社交媒體搬往德國，「在這裏你們可以自由地批評政府和反對假新聞」。他補充稱，德國有一個偉大的創業和技術生態系統，對Twitter將是完美的契合。

Facebook(fb)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)稍早批評，Twitter不該對特朗普的帖文標注「事實核查」，並指民營科技公司不該是網絡言論的「真相仲裁者」。

Twitter行政總裁多爾西(Jack Dorsey)其後發帖文辯護稱，凡是與全球各地選舉有關的不正確、或有爭議的訊息，Twitter會持續指出來；若是有錯，也會承認並認錯。Twitter這麼做，並不是以「真相仲裁者」自居，用意是把發言起衝突的各個點連結起來，呈現爭議中的訊息，好讓民眾自己做判斷。

美國總統特朗普周二在Twitter公開評論郵寄投票方式，但其帖文被附上「藍色感嘆號」，意指有關言論的真確性有待查證，他翌日隨即揚言，將嚴格監管甚至關閉社交媒體。