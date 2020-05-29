國際財經

美國參議院財政委員會主席、共和黨參議員格拉斯利(Chuck Grassley)預計，總統特朗普不會撕毀與中國達成的第一階段貿易協議。

特朗普最近多次指摘中國應對新冠病毒疫情不力，以及批評北京實施「港區國安法」，使市場質疑對中美貿易協議前景。

作為中美貿協堅定支持者的格拉斯利透露，在上周晚些時候與特朗普私下交談後感到放心，稱特朗普會繼續落實該協議。

格拉斯利說，他當時與特朗普討論了貿易協議，並已向對方表明，美國對中國在疫情上缺乏透明度的擔憂，不應影響雙方的貿易協議。