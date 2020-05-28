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Salesforce第二季收入預測遜估計

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人力資源軟件商Salesforce公布，截至4月30日止第一季，每股經調整盈利為70美仙，收入升40%至48.7億美元，市場預期為69美仙與48.5億美元。

集團預期，第二季每股經調整盈利介乎66至67美仙，收入介乎48.9億至49億美元，低於市場預期的75美仙與50.3億美元。全年計算，集團預期每股經調整盈利介乎2.93至2.95美元，收入超過200億美元，市場預期為3.09美元與207.3億美元。

消息公布後，Salesforce股價在市後交易時段下跌逾3%。

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