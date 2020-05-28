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今日 06:51 國際財經

德國汽車零件商ZF傳裁員1.5萬

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德國媒體報道，當地大型汽車零件商ZF Friedrichshafen由於市場需求放緩，計劃2025年前裁減1.5萬名工人，相當於員工總數的一成。

路透引述ZF集團行政總裁Wolf-Henning Scheider給予員工的電郵稱，基於客戶需求急劇變差，集團今年將錄得重大虧損，預期虧損問題將持續一段長時間，可能直至2022年仍無法達成銷售目標。

根據報道，被裁的1.2萬至1.5萬名工人之中，半數在德國工作。

集團發言人拒評上述消息。

根據ZF最新年報，集團僱員總數為14.7797萬人。

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