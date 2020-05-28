國際財經

美國零售集團Costco公布，截至5月2日止第三季，利潤按年跌7.4%至8.38億美元，主要由於新冠肺炎疫情，產生額外開支2.83億美元。

根據公告，集團上季每股盈利為1.89美元，收入升7%至364.5億美元，市場預期以通用會計帳準則計算的每股盈利為1.96美元，收入料為370億美元。

消息公布後，Costco股價在市後交易時段下跌。

集團披露，4月收入按年跌1%至114億美元，電子商貿收入升86%，同店銷售收益跌4.7%。