國際財經

中美緊張關係再度升溫，美股道指周四早段窄位反覆拉鋸；不過，投資者繼續關注經濟活動重啟，美國失業救濟數據顯示，新冠肺炎疫情拖累經濟的最壞情況或已見底，大市輾轉向上，踏入尾段道指升幅一度擴大至逾200點，標指與納指都升超過1%。臨收市前不足一小時，美國總統特朗普稱周五將召開記者會，談及中國問題，投資者憂慮美國將就香港的國家安全立法而制裁中國，大市急轉直下，道指最終以倒插逾百點收市，三大指數都回跌。

道指收市報25400點，跌147點或0.58%，終止過去兩天升勢；全日最多漲210點，高見25758點；最多則跌189點，低位觸及25358點。標普500指數收市報3029點，跌6點或0.21%；納指收市報9368點，下滑43點或0.46%。高盛急挫4.00%，為表現最差的道指成分股；美國運通都回落3.09%，摩根大通倒退1.45%。油股雪佛龍及埃克森美孚分別插水3.25%和2.62%。藥業股逆市造好，輝瑞(Pfizer)上揚2.06%，為升幅最大道指成分股；默克(Merck)都抽高1.92%。

持續申領失業救濟人數減少

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數達212.3萬，按周減少32.3萬，市場預期為210萬人。持續申領失業救濟人數有2105.2萬，按周減少386萬。今年第一季國內生產總值(GDP)終值跌5%，市場預期為跌4.8%。

全國人大表決通過制訂港區國安法，美國國務卿蓬佩奧昨天已向美國國會報告，香港無法在中國擁有高度自治，可能取消香港特殊地位並制裁中國官員。

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