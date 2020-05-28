國際財經

中美緊張關係再度升溫，美股道指周四早段窄位反覆拉鋸；不過，投資者繼續關注經濟活動重啟，失業救濟數據顯示，新冠肺炎疫情拖累經濟下滑情況或已見底，大市輾轉向上，踏入尾段道指升幅擴至200點，標指與納指都升超過1%。

截至本港時間凌晨約1時38分，道指報25748點，升200點或0.78%；標普500指數報3067點，升31點或1.05%；納指報9520點，升108點或1.15%。波音股價上揚2.87%，暫時為表現最強的道指成分股；雷神都攀升1.37%。藥業股造好，默克(Merck)和輝瑞(Pfizer)同告進賬超過2%。科技股亦有好表現，蘋果彈升1.53%，微軟都漲逾1%。

持續申領失業救濟人數減少

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數達212.3萬，按周減少32.3萬，市場預期為210萬人。持續申領失業救濟人數有2105.2萬，按周減少386萬。今年第一季國內生產總值(GDP)終值跌5%，市場預期為跌4.8%。

全國人大表決通過制訂港區國安法，美國國務卿蓬佩奧昨天已向美國國會報告，香港無法在中國擁有高度自治，可能取消香港特殊地位並制裁中國官員。

隨着中美貿易戰的進行使兩國關係日益緊張，加上中國通過港區國安法，也正促使美國政府計劃對中國進行額外懲罰，據外電引述知情的美國官員透露，美國總統特朗普正計劃取消數千名與中國解放軍相關大學有直接關係的中國研究生和研究人員的簽證，估計取消簽證的計劃影響最少達3000名學生。

有報道指出，特朗普計劃簽署一項與社交媒體相關的行政命令草案，授權聯邦機構針對社交媒體限制用戶內容的行為進行懲罰。Twitter和Facebook等社交媒體公司以賬戶停權或刪除貼文等方式限制用戶發表言論，該草案將要求這些公司負起責任，並授權監管機構進行懲罰。