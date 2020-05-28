國際財經

中美緊張關係再度升溫，投資者注視美國下一步的行動，美股靠穩。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報25648點，升100點或0.39%；標普500指數報3051點，升15點或0.52%；納指報9469點，升57點或0.61%。

全國人大表決通過制訂港區國安法，美國國務卿蓬佩奧昨天已向美國國會報告，香港無法在中國擁有高度自治，可能取消香港特殊地位並制裁中國官員。

隨着中美貿易戰的進行使兩國關係日益緊張，加上中國通過港區國安法，也正促使美國政府計劃對中國進行額外懲罰，據外電引述知情的美國官員透露，美國總統特朗普正計劃取消數千名與中國解放軍相關大學有直接關係的中國研究生和研究人員的簽證，估計取消簽證的計劃影響最少達3000名學生。

有報道指出，特朗普計劃簽署一項與社交媒體相關的行政命令草案，授權聯邦機構針對社交媒體限制用戶內容的行為進行懲罰。

Twitter和Facebook等社交媒體公司以賬戶停權或刪除貼文等方式限制用戶發表言論，該草案將要求這些公司負起責任，並授權監管機構進行懲罰。

歐股方面，英國富時100指數報6225點，升81點或1.32%；德國DAX指數報11809點，上揚152點或1.3%；法國CAC 40指數報4781點，升92點或1.97%；意大利富時MIB指數報18403點，漲492點或2.75%。