國際財經 即巿股評

近期歐美國家的新冠肺炎疫情緩和，各國於本周逐步放鬆封鎖措施，市埸憧憬經濟復甦，美股三大指數於周二復市後全線上漲，市埸承受風險意欲上升削弱美滙指數及黃金的避險需求，金價自周一(5月25日)起連續三日下挫，本周三(5月27日)更一度跌至兩周新低1693.75美元，較上周一(5月18日)觸及的七年半高位1765.22美元回落逾70美元(跌幅約4%)。

不過，事實上美國經濟仍然呈衰退跡象，這為金價帶來一定程度的支撐。美國聯儲局於今日(5月28日)凌晨發布的經濟褐皮書同樣顯示美國各地的經濟活動大幅下滑，突顯新冠肺炎疫情已對美國經濟造成前所未有的衝擊。倫敦金今日(5月28日)已從低位反彈近30美元，目前於1720美元水平波動。

值得留意的是，今晚20:30以及下周一(6月1日)22:00將分別公布美國第一季國內生產總值(GDP)以及美國5月ISM製造業指數，屆時或會影響金價走勢。

技術分析方面，倫敦金於5月14日正式向上突破三角形頂部阻力1718美元，並於5月18日升至逾7年半新高1765.22美元，雖然其後形成新的小型下降通道，並一度回落至兩周低位1693.75美元，但仍企穩於自4月低位1659.32美元延伸而上的支持線之上。若倫敦金能企穩於1700關口之上並突破下降通道頂部阻力1725美元，後市倫敦金或會延續漲勢，金價中長線或可挑戰1800美元水平。

交易策略方面，我們根據5月20日策略於1723美元建立的倫敦金買盤(上望1758美元，跌穿1718美元止損)已於1718美元平倉，虧損5美元。短期內待倫敦金下跌至1700-1702美元區域買入，上望1738美元，跌穿1697美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供