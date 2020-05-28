國際財經

市場憧憬各國經濟活動重啟，惟美國因港區國安法，擬部署向中國作出制裁，限制大市升幅，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報6170點，升26點或0.43%；德國DAX指數報11680點，上揚23點或0.19%；法國CAC 40指數報4709點，升21點或0.45%；意大利富時MIB指數報18091點，漲181點或0.98%。

道指期貨暫報25596點，升62點。

美國國務卿蓬佩奧就港區國安法發表聲明稱，國務院已經根據《美港關係法案》，向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不應再給予香港特殊待遇。

白宮經濟顧問庫德洛表示，總統特朗普對中國非常不滿，中美貿易協議已經不像以前那麼重要，考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁。國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)指出，美方回應的選擇有很多，包括實施簽證和經濟制裁。

數據方面，歐羅區5月經濟景氣指數為67.5，低於預期的70.3；消費者信心指數為負18.8，符合預期。

另外，法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，法國經濟正在逐步復甦，今年經濟的收縮幅度可能超過政府目前預測的8%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報32.19美元，跌0.62美元或1.98%；倫敦布蘭特期油報34.91美元，跌0.54美元或1.52%。