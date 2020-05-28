國際財經

各國防疫封鎖措施陸續鬆綁，投資者憧憬經濟活動重啟後，復甦步伐將加快推進，但中美關係仍因貿戰、香港及華為問題而有暗湧，抑制大市升幅，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報6168點，升24點或0.4%；德國DAX指數報11723點，上揚66點或0.57%；法國CAC 40指數報4714點，升25點或0.54%；意大利富時MIB指數報18136點，漲226點或1.26%。

道指期貨暫報25666點，升132點。

中國近日因「港區國安法」惹起國際反應，美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，國務院已經根據《美港關係法案》，向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不應再給予香港特殊待遇。

白宮經濟顧問庫德洛表示，特朗普對中國非常不滿，中美貿易協議已經不像以前那麼重要。如果中國實施「港區國安法」，他考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，可能推出限制交易或凍結資產等方式。國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)表示，美方回應的選擇有很多，包括實施簽證和經濟制裁。

中國十三屆全國人大三次會議下午3時舉行閉幕會。會上表決《港區維護國家安全法》的決定草案，獲2878票贊成、1票反對、6票棄權獲通過。

此外，美國要求加拿大引渡華為副董事長孟晚舟一案，加拿大卑詩省最高法院作出判決，宣布引渡案符合美加「雙重犯罪」原則，孟晚舟引渡案須繼續審理。

歐洲方面，歐盟委員會提出一個總值1.85萬億歐羅的一籃子方案，名為「下一代歐盟」(Next Generation EU)，將用於歐盟下一個長期預算以及抗疫復甦基金上，其中復甦基金總值7500億歐羅(約6.4萬億港元)，包括5000億歐羅的補貼和2500億歐羅貸款。

美國原油、汽油和取暖油庫存增幅均超出預期，拖累油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報31.69美元，跌1.12美元或3.41%；倫敦布蘭特期油報33.89美元，跌0.85美元或2.45%。

美國能源資訊局將於周四公布官方庫存數據，市場預期原油庫存減少120萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少100萬桶與增加250萬桶。