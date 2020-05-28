國際財經

安永調查發現，由於新冠病毒疫情，去年宣布的歐洲外商直接投資(FDI)項目中，有超過三分一需要延期或完全取消。

調查指出，6412個項目中約65%已經到位或正在繼續，儘管規模或人才招募有所降低，還有25%的項目延期，10%取消。

調查還顯示，法國首次超越英國，成為歐洲最受歡迎的投資地，在去年吸引1197個新項目，按年增加17%。同期英國FDI增加5%。

安永稱，隨着當地及全球企業和投資者歡迎圍繞勞工法規和企業稅制的改革，法國FDI項目有所增長。