熱門：

今日 10:22 國際財經

歐洲逾三分一FDI項目因疫情延期或取消

放大圖片

安永調查發現，由於新冠病毒疫情，去年宣布的歐洲外商直接投資(FDI)項目中，有超過三分一需要延期或完全取消。

調查指出，6412個項目中約65%已經到位或正在繼續，儘管規模或人才招募有所降低，還有25%的項目延期，10%取消。

調查還顯示，法國首次超越英國，成為歐洲最受歡迎的投資地，在去年吸引1197個新項目，按年增加17%。同期英國FDI增加5%。

安永稱，隨着當地及全球企業和投資者歡迎圍繞勞工法規和企業稅制的改革，法國FDI項目有所增長。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads