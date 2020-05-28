國際財經

美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，應該逐步撤銷3月開始推行的額外失業救助措施，以推動美國民眾恢復尋找工作。

根據美國國會通過的CARES紓困法案，美國失業人士可以每周有600美元的失業救助，至7月底止。布拉德認為，現時要做的，是鼓勵民眾重返工作崗位，所以失業救助措施應該告一段落。他促請美國國會考慮推出復工花紅，鼓勵民眾重新就業。

他又認為，日後推出的涉及新冠肺炎疫情開支應用於解決方案，而不是紓困。



