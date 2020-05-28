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今日 07:05 國際財經

美光調高本季收入預測 盈利估計勝預期

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記憶晶片製造商美光技術(Micron Technology)調高第三季收入預測，由46億至52億美元，升至52億至54億美元。預期每股經調整盈利介乎75至80美仙。

市場原本預期，美光第三季每股經調整盈利與收入，分別是56美仙與49.3億美元。

消息公布後，美光股價在市後交易時段升3%。

集團商務總監Sumit Sadana接受路透訪問時表示，客戶對晶片的需求強烈，特別是來自數據中心的需求，相信與大量民眾留在家中工作，對數據基建需求強烈有關。

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