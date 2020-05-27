國際財經

華爾街投資者憧憬美國經濟活動重啟後，商業活動將逐漸恢復正常，但中美關係仍有暗湧，美股周三高開303點後，一度受科技股大幅下滑拖累而回吐大部分升幅。不過，踏入尾段科技股轉升，加上金融股帶頭飆升，道指擴大升勢，最終以上揚超過500點收市，為連續第二日造好。

美卿:香港失自治

道指收市報25548點，升553點或2.21%；早段一度低見25009點，升幅縮窄至只有14點。標普500指數收市報3036點，升44點或1.48%。納指收市報9412點，攀升72點或0.77%；早段最多曾挫2.09%。美國運通股價收市上揚7.49%，為表現最強的道指成分股；高盛和摩根大通分別抽高6.96%和5.76%。

外電報道，白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普對中國非常不滿，中美貿易協議已經不像以前那麼重要。如果中國實施港版國安法，他考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，可能推出限制交易或凍結資產等方式。

孟晚舟引渡案被判續審理

美國國務卿蓬佩奧發表聲明稱，國務院已經向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不應再給予香港特殊待遇。此外，美國要求加拿大引渡華為副董事長孟晚舟一案，加拿大卑詩省最高法院作出判決，宣布引渡案符合美加「雙重犯罪」原則，孟晚舟引渡案須繼續審理。

歐洲方面，德國、英國及法國三大市場收市上漲超過1%。歐盟官員稱，計劃中的5000億歐羅將以贈款的形式分配給成員國，另外2500億歐羅將以貸款的形式提供。知情人士透露，意大利將因此獲得818億歐羅，西班牙將獲得773億歐羅，法國將獲得390億歐羅。

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