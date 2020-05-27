國際財經

華爾街投資者憧憬美國經濟活動重啟後，商業活動將逐漸恢復正常，但中美關係仍有暗湧，美股周三高開後303點後，一度受科技股大幅下滑拖累而回吐大部分升幅。不過，踏入尾段科技股跌幅明顯收窄，加上金融股帶領升勢，道指續升超過300點。

截至本港時間凌晨約2時03分，道指報25309點，升314點或1.26%；早段一度低見25009點，升幅縮窄至只有14點。標普500指數最新報3012點，升20點或0.68%。納指報9336點，跌3點或0.04%；早段最多曾挫2.09%。美國運通股價上揚5.99%，暫時為表現最強的道指成分股；高盛和摩根大通分別抽高逾5%和4%。蘋果和微軟都偏軟。

科技股一度急挫 金融股急升

外電報道，白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普對中國非常不滿，中美貿易協議已經不像以前那麼重要。如果中國實施港版國安法，他考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，可能推出限制交易或凍結資產等方式。

歐盟將提出高達7500億歐羅的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退。

歐盟官員稱，計劃中的5000億歐羅將以贈款的形式分配給成員國，另外2500億歐羅將以貸款的形式提供。知情人士透露，意大利將因此獲得818億歐羅，西班牙將獲得773億歐羅，法國將獲得390億歐羅。