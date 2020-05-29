即巿股評 國際財經

恒指周二(26日)急彈近2%之後便無以為繼，昨天反覆偏軟，收報23301點，下跌83點，表現與假期後於周二的復市美股差一截。

美股周一陣亡將士日休市，周二適逢紐交所交易大堂關閉兩個多月後重開，三項主要指數全部報捷，道指一度重上25000點，曾飆711點，收報24995點，上揚529點(2.2%)；標普500指數自3月5日以來終於重越3000點，惟得而復失，收報2991點，漲36點(1.2%)；納指亦微升0.2%。

美股造好，是受惠歐美繼續重啟經濟，企業開工復產步伐料加快，大大提升了投資者風險胃納，帶動傳統的金融及工業股跑出。此外，生物科技公司Novavax開始對實驗性新型冠狀病毒疫苗進行首次人體測試，加上Merck計劃開發兩款新冠病毒疫苗，市場憧憬治療新冠肺炎研究有進展。

美國總統特朗普得悉股市大升隨即貼文稱，道指重上25000點，標指攀越3000點，呼籲各州應盡快解除封鎖；他更豪言儘管股市會經歷起伏，但明年將是史上最好的一年。

一向視美股表現為「政績」的特朗普唱好後市理所當然，實際上數據也顯示美股似乎逐漸從疫情重創中恢復過來，三大指數4月強力反彈逾一成，5月截至本周二，道指、標指和納指分別上升2.7%、2.7%及5.1%；值得留意的是，羅素2000指數更勝一籌，5月迄今累漲6.3%，跑贏標指約3.6個百分點，屬2018年5月以來最大差距。

羅素2000指數是由羅素3000指數中市值最小的2000隻股票所組成，成分股總市值遠遠不及標指，惟企業收入來自美國本土的比例極高，能夠反映當地商業特別是中小企狀況，故此被視為美國經濟風向標和細價股指標。

新冠肺炎疫情導致美國商業活動癱瘓接近兩個月，第二季GDP肯定非常之差，市場普遍預測將大幅萎縮40%。不過，由於華府早前推出刺激經濟計劃，以及相比起金融海嘯時較好的消費表現，聯儲局官員、白宮經濟顧問與美國的銀行高層皆預料，第三季GDP可強勁反彈。

據Jefferies統計，在最近10次美國經濟衰退中，細價股有9次於復甦初期跑贏大價股，當擺脫經濟低迷後一年，細價股平均回報達37%，大價股僅21%。炒家似亦部署重投細價股懷抱，附【圖】所見，羅素2000期貨淨合約早前連續9個星期錄得負值，上周回復至正數水平，意味好倉比淡倉多，投機者整體從看淡轉為睇好。

細價股通常在經濟復甦初時率先跑出的模式會否再發生，讓好友大賺一筆，要拭目以待；但須留意小型企業抵禦逆境能力較弱，一旦宏觀環境再度轉差影響營運，不應忽視其信貸及倒閉風險，何況，論長線回報，細股更未必比得上大價股。

信報投資研究部

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