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今日 21:48 國際財經

憧憬重啟經濟 道指早段曾漲逾300點

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全球各地陸續放寬防疫封鎖措施，相繼重啟經濟活動，道指早段曾升逾300點。

截至本港時間晚上約9時47分，道指報25296點，升301點或1.21%；標普500指數報3012點，升20點或0.69%；納指報9311點，跌28點或0.31%。

數據方面，美國上周抵押貸款申請指數升2.7%，此前一周跌2.6%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報33.51美元，跌0.84美元或2.45%；倫敦布蘭特期油報35.91美元，跌0.83美元或2.26%。

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