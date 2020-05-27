國際財經 即巿股評

上周四(5月21日)紐約期油升至逾2個月新高34.66美元後在翌日出現顯著回調，盤中一度回調近10%，帶動美元/加元重新反彈至1.4048。不過，油價在上周五收市時已收復大部分失地，更於本周二(5月26日)進一步攀升至34.81美元，刷新自3月11日以來的逾2個月高位。

與此同時，歐美國家於本周逐步放鬆封鎖措施，市埸憧景經濟復甦，美股三大指數於周二全線上漲，市埸承受風險意欲上升拖累美滙指數下跌。美元/加元在油價大漲及美滙指數走弱的雙重負面因素影響下大幅回落，於周二跌穿重要支持區1.3850水平後進一步急挫至1.3757，創3月12日以來的逾兩個月新低。

除了油價走勢之外，市場應留意周四(5月28日)及周五(5月29日)20:30將分別公布美國及加拿大第一季度國內生產總值(GDP)，美加兩國經濟數據的表現或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元數次跌至1.3850水平附近後均企穩並展開反彈，同時滙價亦受制於下降趨勢線1.4100水平之下，形成下降三角形。經過兩個月好淡爭持後，美元/加元最終於5月26日大舉跌破三角形底部支持1.3860，其後滙價順勢跌至1.3757並創逾兩個月新低。若美元/加元短期內未能重新突破1.3860的話，後市很大機會繼續向下補回3月初裂口並測試1.3500關口。

交易策略方面，早前於5月22日所定的美元/加元沽盤已取消。短期內待美元/加元回升至1.3840-1.3860區域沽出，下望1.3520，升穿1.3900止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供