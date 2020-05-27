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今日 18:22 國際財經

歐股中段漲逾1% 道期升逾300點

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全球各地陸續放寬防疫封鎖措施，相繼重啟經濟活動，歐洲股市中段漲逾1%，道期升逾300點。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報6163點，升96點或1.58%；德國DAX指數報11722點，漲217點或1.88%；法國CAC 40指數報4696點，升90點或1.97%；意大利富時MIB指數報18121點，漲261點或1.46%。

道指期貨暫報25377點，升375點。

各國準備重啟經濟活動並推出刺激措施。其中，在美國，紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，將於周三前往首都華盛頓會晤總統特朗普，討論大型基建項目投資，以重振受新冠肺炎疫情重創的經濟。

德國N-TV引述歐盟消息人士指出，歐盟執委會希望動員7500億歐羅，用於新冠危機後的歐洲經濟復甦。歐洲央行行長拉加德表示，歐羅區經濟今年可能會收縮8%至12%，經濟正在艱難地克服新冠病毒疫情的影響。

另外，全國人大會議上周提出設立香港版國安法，將納入《基本法》附件三並在香港實施。美國總統特朗普對此感到不悅，認為有關做法損害香港作為國際金融中心的地位，將於本周採取行動作出回應。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報34.22美元，跌0.15美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報36.51美元，跌0.23美元或0.63%。

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