國際財經

據工會稱，美國飛機製造商波音(Boeing)本周將宣布以自願離職方式，裁減約2500個工作崗位。這是應對因新冠疫情打擊而進行的削減成本行動。

工會表示，首輪裁員主要涉及波音在西雅圖地區的商用飛機業務，裁員消息最早可能在5月29日宣布。這將標誌着該公司自2017年以來的首次大規模裁員。當年作為成本削減行動之一，波音解僱約1500名員工。

波音兩個工會，共合有2500名成員參與自願離職安排。

該公司上月公布，計劃今年在其全球逾16萬名員工中，裁員約10%。