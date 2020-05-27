國際財經

全球各地陸續放寬防疫封鎖措施，相繼重啟經濟活動，惟美方表明對港版國安法感不悅，擬於本周採取回應行動，市場擔心中美兩國關係惡化，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6108點，升41點或0.68%；德國DAX指數報11538點，升34點或0.3%；法國CAC 40指數報4616點，升10點或0.23%；意大利富時MIB指數報17829點，跌30點或0.17%。

道指期貨暫報25150點，升148點。

全國人大會議上周提出設立香港版國安法，將納入《基本法》附件三並在香港實施。美國總統特朗普對此感到不悅，認為有關做法損害香港作為國際金融中心的地位，將於本周採取行動作出回應。白宮經濟顧問庫德洛亦說，中國對香港的行動令人感到困擾，認為北京當局正犯下大錯。

各國準備重啟經濟活動並推出刺激措施。其中，在美國，紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，將於周三前往首都華盛頓會晤總統特朗普，討論大型基建項目投資，以重振受新冠肺炎疫情重創的經濟。白宫經濟顧問庫德洛透露，當局正慎重研究由共和黨國會議員提出的復工花紅建議。

共和黨籍國會參議院多數黨領袖麥康奈爾亦稱，國會可能通過另一份抗疫紓困法案，相信情況於未來數周將更明確化。

歐盟委員會亦將公布一項計劃，幫助歐盟經濟從新冠疫情造成的滑坡中復甦，包括一系列撥款、貸款和擔保，總規模超過1萬億歐羅(約8.5萬億港元)。

油價跌近2%，因許多國家雖放寬防疫封鎖措施，但市場對燃料需求面究竟能夠以多快的速度復甦仍存有疑慮，而中美緊張關係亦增添油價走淡壓力。紐約原油期貨現時每桶報33.67美元，跌0.68美元或1.98%；倫敦布蘭特期油報35.47美元，跌0.7美元或1.94%。