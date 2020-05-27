國際財經

經濟學人智庫(EIU)發表報告，指新冠疫情大流行改變全球經濟，各國公共開支增加，今年公共債務也將急升。雖然大多數發達國家將不會面臨主權債務問題，但貧窮國家在債務上升且缺乏全面減債計劃情況下，中期可能出現主權債務違約。

報告稱，疫情大流行改變全球經濟格局，今、明兩年將不會出現增長，預計到2022年，全球才可回復到疫情爆發前的水平。各國財政收入減少，但醫療保健及社會開支跳升，今年的公共債務水平將會急增。

報告認為，儘管對大多數發達國家而言，將不會面臨主權債務問題，尤其是那些能以本國貨幣借款及具備深厚國內資本市場的國家。中期來看，仍會有部分發達國家有可能陷入債務危機的邊緣。例如意大利及西班牙在疫情前，其財政狀況已疲弱；南歐國家則仍自多年的緊縮中恢復，且公共債務高企、人口老化和財政赤字持續。倘任何一個這些國家發生債務危機，都會對金融市場造成巨大震盪，危機並將迅速蔓延至全球。

經濟學人智庫表示，在此情況下，較貧窮的國家將是受​​影響力最嚴重的國家，它們的債務在過去10年急升。在缺乏更全面的減債計劃的情況下，其償債能力惹人擔憂。主權違約未必會在今年發生，但中期可能會在貧窮國家中出現。

另外，中國是低收入國家和新興市場提供貸款的最大單一貸款人。近年，這些國家特別是非洲國家對中國的借債進一步增加，假如如果不進行債務重組或償還債務，中國可能會從債權人手中取得一些資產，就像2018年斯里蘭卡因無力償債而將具有戰略意義的漢班托塔(Hambantota)港口移交予中國。中期而言，貧窮國家對中國的依賴只會增加。