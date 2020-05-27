國際財經

滙豐銀行全球首席經濟學家Janet Henry預料，今年全球GDP將萎縮4.8%。明年也難言樂觀，料明年全球失業率會繼續升高，赤字規模會擴大，各國債務水平也會顯著上升。

她接受內地《第一財經》專訪時指出，4、5月份全球多國實施了最為嚴厲的封鎖措施，有效需求遭遇重挫，但隨着各國陸續放寬措施或解封，商業和生產活動得以重啟，下半年應該可以看到更多經濟復甦跡象。但復甦的速度與進展，取決於對疫情防控的情況。

她說，有時很難區分反彈、復甦和真實的經濟增長。復甦的過程也許不會特別順利，可能會因為疫情反復而出現下滑。而且居民消費行為的改變，可能會常態化；出於對失業的恐懼，將會導致居民加大儲蓄而非消費。

對於英倫銀行是否會步歐洲央行後塵，將政策利率降至負區間，滙豐研究團隊認為，這不會發生。她說，執行負利率將會給部分金融體系帶來風險，這是各國央行必須權衡的地方。她又稱，不認為目前英倫銀行或者聯儲局會考慮負利率；也許在未來會推出負利率，但目前不會，此刻他們仍有其他的政策工具可用。

英國和歐盟雙方最近均表示，貿易協議談判進展甚微。這讓無貿易協議脫歐的陰霾影再次籠罩市場。不過，她認為，不大可能會出現「脫歐懸崖」，即無貿易協議脫歐。最有可能出現的是，在年底前達成貿易協議，或達成初步的框架協議，再由英國和歐盟雙方繼續完善和充實，最終達成貿協的時間甚至可能超過2021年。