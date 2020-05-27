國際財經

全球最大網購商亞馬遜(Amazon)據報正就收購無人駕駛汽車初創公司Zoox進行商談，這項交易料將加速亞馬遜在自動化領域的行動。

外電引述消息人士指出，自動化和晶片行業的其他公司亦就潛在投資與Zoox舉行了會談，至少有除亞馬遜以外的另一家公司已提出收購Zoox。

消息稱，Zoox的融資規模已經達到10億美元(約78億港元)，該公司不大可能以低於這個數字的價格將自身出售。

Zoox稱，公司收到了多個實體對一項戰略交易的興趣意向，並一直在與Qatalyst Partners合作評估此類意向。