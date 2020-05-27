國際財經

Macy's擬發債籌85億 應對償債壓力

美國大型百貨集團Macy's宣布，尋求發行債券集資11億美元(85.8億港元)。

該公司將利用籌集所得資金，用作償還現有借貸機制下提取的款項。

根據計劃，擬發行的債券是高級票據，到期年份為2025年，是以集團持有的35個門市與10個分銷中心作抵押。

集團指，有關發債安排與其可完成30億美元的備用信貸額度掛鈎。有關備用信貸額度預期2024年到期，是以集團存貨作抵押。完成有關融資後，集團有信心依靠手頭資金可應付今明兩年度的償還借貸要求。