國際財經

特朗普對港版國安法感不悅 稱損金融中心地位



白宮發言人稱，對於中國全國人大將審議香港版國安法，美國總統特朗普感到不悅，質疑北京政府如何維持香港作為國際金融中心的地位；特朗普其後向記者稱，本周將採取回應行動。白宮顧問庫德洛認為，中國正犯下大錯。另外，路透消息稱，北京政府將禁外籍法官處理涉港國安案件；外界憂慮香港能否仍維持司法獨立。

世衞:全球疫情仍處於首階段爆發中期



據Worldometers統計，美國死於新冠肺炎人數突破10萬。世衞警告稱，巴西、印度等國病例呈上升，全球疫情仍處於首階段爆發中期，並未進入第二階段。有分析憂慮，疫情完結之路仍遙遠。德國則確認延長保持社交距離措施至6月29日。

摩通次季須提升信貸儲備 應對下半年壞賬湧現



摩通行政總裁戴蒙預期，集團第二季將再增加信貸儲備，以應付下半年壞賬撥備湧現。

道指高收逾500點 標指3000關得而復失



美國生化科技公司Novavax將展開新冠病毒疫苗首階段臨床試驗，加上經濟陸續重啟，帶動美股道指最多飆711點，收市回順升529點或2.17%。標指收市漲1.23%，曾重上3000點，但收市失守。納指跑輸只漲0.17%。高盛股價抽高8.96%，摩通升7.10%。雷神進賬7.45%，波音回升5.24%；聯合航空、美國航空、西南航空與達美航空，升幅介乎超過12%至16%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國4月新屋銷售增0.6%，市場原預期跌。Case-Shiller全國樓價指數3月加速升4.4%；20大城市樓價指數攀至3.9%。會議局5月消費信心指數漲至86.8。

￭ 紐約證交所(NYSE)交易大堂部分重開。

￭ 美滙尾段跌0.87%，報98.99；美元兌歐羅挫0.77%。

￭ 紐約期金回落1.7%，每盎斯收報1705.6美元。

￭ 油市有望漸趨供求平衡，紐約期油收市漲3.3%，布蘭特期油升1.8%。

￭ 英國、法國及德國三大股市齊收升約1%。

￭ 加拿大法院周三就華為副董事長孟晚舟引渡至美國案件作裁決。

￭ 加拿大央行:必要時將推更多刺激措施。

余偉文指港版國安法不影響金融體系



金管局總裁余偉文於《匯思》撰文指出，全國人大擬推動「港版國安法」，本港的貨幣和金融體系不會因此而有任何轉變，聯繫滙率仍是重要支柱。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23354點，較昨日恒指收市低水31點。

￭ ADR港股比例指數報23156點，較港低228點。

￭ 立法會周三恢復《國歌條例草案》二讀辯論，有人發起包圍立法會。

￭ 政府「保就業」計劃周一起接受申請，截至周二下午6時收逾13萬份申請。

￭ 比亞迪(01211)控股子公司比亞迪半導體獲14位投資者合共增資19億人民幣。

￭ 靄華押業(01319)全年盈利按年升6.51%，派末期股息0.87仙，特別息0.28仙。

￭ 4月二手洋房買賣合約登記錄35宗，總值5.94億元，按月分別升40%及跌3.1%。二手宗數創10個月新高。