國際財經

新冠肺炎疫苗研發有進展，加上多國陸續重啟經濟等利好消息，抵消中美兩國關係緊張因素，避險情緒減弱下，美元滙價周二下滑。

ICE美滙指數尾段低見98.891，是5月1日以來最弱，其後報98.99，跌0.75%。交易商指出，全球股市上揚令到避險情緒降溫，拖累美滙偏軟。

不過有交易商認為，中美兩國關係緊張，支持美滙低位喘定。

歐羅兌美元升0.83%。德國5月出口有復甦勢頭，支持歐羅滙價造好。美元兌日圓持平。英鎊兌美元升1.23%，至1.2333美元。