國際財經

美國重啟經濟，加上投資者憧憬新型肺炎的疫苗較快推出，利好華爾街投資氣氛，美股周二長周末假期後復市造好，道指尾段升幅一度擴大至超過700點，站上25000點水平心理關口，為3月初美國爆發疫情以來首次；不過臨收市前約半小時升幅收窄，最終只漲逾500點收市，25000關得而復失。標指也曾重上3000點關，但收市同樣未能守穩。納指表現相對落，僅微升作收。金融股成為升市火車頭，高盛抽高約9%。

道指收市報24995點，飆529點或2.17%，創兩個半月高；尾段全日高位觸及25176點，升幅達到711點。標普500指數收市報2991點，升36點或1.23%；盤中曾高見3021點。納指收市報9340點，升15點或0.17%。

美國各州陸續恢復商業活動

美國政府宣布經濟重啟計劃，各州也持續恢復商業活動，促使航空、旅遊休閒等與解封高度相關的股份於早段上揚，帶動大市上漲。航空相關股份造好，雷神現時進賬8.23%，波音回升5.24%；聯合航空上漲14.7%，美國航空都升13%，西南航空與達美航空的升幅均超過12%。

除了美國重啟經濟外，各國亦陸續解封。據外電報道，德國政府計劃放寬社交距離政策，將於6月15日開始，解除對31個歐洲國家的旅遊警示；英國政府則宣布，自6月1日起，在符合標準的情況下，允許戶外市場及汽車陳列室開放。

美國生化科技公司Novavax表示，將展開新冠病毒疫苗的第一階段臨床試驗，預計7月能獲得免疫反應及安全評估結果，消息刺激投資者信心。第一階段臨床實驗將在澳洲兩處地點進行，試驗對象年齡由18至59歲；第二階段則預計在美國等多國進行。