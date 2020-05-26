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麥康奈爾:國會或通過新一輪抗疫紓困法案

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美國共和黨籍國會參議院多數黨領袖麥康奈爾周二表示，國會可能通過另一份抗疫紓困法案，相信情況於未來數周將更明確化。

民主黨控制的眾議院已經於本月較早時通過一份抗疫紓困法案，涉及金額為3萬億美元。不過，共和黨與華府對有關法案反應冷淡。

麥康奈爾周二指出，美國多個州重啟經濟後的表現，將有助國會評估是否需要推出新一份抗疫紓困法案。麥康奈爾認為，如果有需要，將會繼續為巾需要的人提供失業救濟金。

美國國會近期先後通過四份與疫情相關的法案。聯儲局主席鮑威爾日前表示，政府可能有需要推出更多刺激經濟方案。

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