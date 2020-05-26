國際財經

美國重啟經濟，加上投資者憧憬新型肺炎的疫苗較快推出，利好華爾街投資氣氛，美股周二長周末假期後復市造好，

道指尾段升幅擴大至超過700點，站上25000點水平，為3月初美國爆發疫情以來首次。金融股成為升市火車頭，高盛抽高超過8%。

截至本港時間凌晨約2時35分，道指報25132點，飆667點或2.73%；稍早時盤中暫時高位觸及25176點，升幅達到711點。標普500指數現時報3011點，升56點或1.90%；納指報9408點，升83點或0.90%。高盛股價攀升8.63%，暫時為表現最強的道指成分股；摩根大通上揚7.60%，美國運通升6.52%。

美國各州陸續恢復商業活動

美國政府宣布經濟重啟計劃，各州也持續恢復商業活動，促使航空、旅遊休閒等與解封高度相關的股份於早段上揚，帶動大市上漲。航空相關股份造好，雷神現時進賬8.23%，波音回升5.24%；聯合航空上漲14.7%，美國航空都升13%，西南航空與達美航空的升幅均超過12%。

除了美國重啟經濟外，各國亦陸續解封。據外電報道，德國政府計劃放寬社交距離政策，將於6月15日開始，解除對31個歐洲國家的旅遊警示；英國政府則宣布，自6月1日起，在符合標準的情況下，允許戶外市場及汽車陳列室開放。

美國生化科技公司Novavax表示，將展開新冠病毒疫苗的第一階段臨床試驗，預計7月能獲得免疫反應及安全評估結果，消息刺激投資者信心。第一階段臨床實驗將在澳洲兩處地點進行，試驗對象年齡由18至59歲；第二階段則預計在美國等多國進行。

美元顯著回落，ICE美滙指數現時下滑0.91%，報98.96。歐羅抽高0.84%，報1.0991美元；英鎊躍升1.26%，報1.2340美元；澳元更反彈1.92%，報66.72美仙。

市場避險需求回落，利淡金價表現，紐約6月期金收市報每盎斯1705.6美元，倒退1.7%。

紐約期油抽升3.25%，每桶報34.33美元。倫敦布蘭特期油則反覆靠穩，報36.24美元，微升0.19%。