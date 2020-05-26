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紐約州長將晤特朗普 冀推動基建重振經濟

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美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，將於周三前往首都華盛頓會晤總統特朗普，討論大型基建項目投資，以重振受新冠肺炎疫情重創的經濟。

科莫出席每日疫情記者會時指出，希望加快推動紐約州的基建建設，包括機場拓展與紐約市火車站改良工程。科莫近期多次與特朗普發生隔空駡戰，強調希望尋求特朗普支持啟動有關項目。

另外，科莫表示，將推動紐約市內的再生能源項目。又稱當地經濟即使重新啟動，可能不會很快復原，因為部分小商戶已經支持不住而倒閉。科莫至今仍未公布重啟經濟時間表。

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