國際財經

自上周初德法元首表示支持歐盟成立復甦基金後，歐羅/美元節節上升，加之上周四(5月21日)公布的歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)為39.5，高於市埸預期38，歐羅/美元直至上周三(5月20日)已連升4日，並於上周四一度突破1.1000關口至1.1005，刷新5月1日以來的近3周新高。

不過，歐羅/美元在1.1000關口附近的沽壓強勁，滙價很快掉頭回落，加上中美局勢於上周後段再度轉趨緊張，令美元資產再度獲得避險資金的青睞，歐羅/美元輾轉回落。此外，歐盟成員國奧地利、瑞典、丹麥和荷蘭於上周六(5月23日)表示反對法國和德國提出的歐盟復甦基金計劃，歐盟成員國的意見不一致再為歐羅帶來一定的沽壓。歐羅/美元於本周一(5月25日)一度跌至1.0868，創自5月18日以來的一周新低。

然而，歐羅/美元已於上周升穿自3月底以來在日線圖形成的三角形頂部阻力，雖然一度回落，但亦在1.0860附近(從5月14日低位1.0772至5月21日1.1005的61.8%水平)獲得支持，並於今日(5月26日)大幅反彈至1.0970附近，再度逼近1.1000水平。鑑於滙價目前再度升穿三角形頂部1.0930水平，若短期內能企穩1.0930之上，後市有機會真正升穿1.1000水平；但若滙價再度受阻1.1000關口，則需小心滙價或會回落至三角形底部1.0800水平。市埸應留意美國將於周四(5月28日)20:30公布其第一季度國內生產總值，屆時或會影響歐羅/美元走勢。

交易策略方面，我們根據5月4日策略於1.0780建立的歐羅/美元買盤(上望1.0980，跌穿1.0720止損)已於1.0980平倉，獲利200點。短期內待歐羅/美元下跌至1.0780-1.0800區域買入，上望1.0980，跌穿1.0740止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供