國際財經

多個歐洲國家加快解除封鎖措施，加上疫苗研發傳出利好消息，歐洲股市中段續升，道期漲近500點。

截至本港時間傍晚6時20分，道指期貨暫報24920點，升496點。英國富時100指數報6080點，漲86點或1.45%；德國DAX指數報11467點，升75點或0.67%；法國CAC 40指數報4602點，漲62點或1.37%；意大利富時MIB指數報17834點，上揚238點或1.35%。

多個歐洲國家相繼重啟經濟活動，其中，英國政府6月1日起，戶外市場與汽車陳列室獲准重開；在條件符合下，所有非必須的零售店舖將於6月15日重開。西班牙7月1日起取消入境旅客須強制隔離14天的安排。

另外，美國生化科技公司Novavax表示，首度展開新冠病毒疫苗人體試驗，預計7月能獲得免疫反應及安全評估結果。

歐洲央行(ECB)管理委員會委員維勒魯瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，央行的通脹目標是對稱、靈活、中期性質的。英倫銀行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)指出，英國第二季經濟大概萎縮超過20%，經濟仍可能呈V形復甦，惟復甦緩慢的風險較大，而英央行距離決定採取負利率仍很遙遠。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報34.01美元，漲0.76美元或2.29%；倫敦布蘭特期油報36.55美元，升0.43美元或1.19%。