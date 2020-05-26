國際財經

南韓是全球首個開始5G商用服務的國家。外電報道，在當地三大運營商推出5G商用服務後，南韓5G用戶數量持續增加，在今年第一季度尾就已經達到589萬。

據悉，南韓三大運營商的5G用戶在第一季增加108萬，三大運營商全部的5G使用者就達到了589萬，在南韓移動通訊用戶中的比例達到了10%。

而南韓相關機構此前公布的資料顯示，韓國的5G用戶在2月份達到536萬，較前一個月的495萬增加41萬。如以第一季結束時達到589萬計算，意味南韓的5G用戶在3月份增加53萬。