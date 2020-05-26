國際財經

環球大部分國家的新冠肺炎疫情放緩，歐洲政府加快解除封鎖措施、疫苗研發也傳出利好消息、全球原油供求或兩月內恢復平衡，投資氣氛回升，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報6128點，漲135點或2.26%；德國DAX指數報11511點，升120點或1.06%；法國CAC 40指數報4611點，漲71點或1.58%；意大利富時MIB指數報17867點，上揚271點或1.54%。

道指期貨暫報24901點，升477點。

多個歐洲國家相繼重啟經濟活動，其中，英國政府最新公布，6月1日起，戶外市場與汽車陳列室獲准重開；在條件符合下，所有非必須的零售店鋪將於6月15日重開。西班牙則宣布，7月1日起取消入境旅客須強制隔離14天的安排。

另外，美國生化科技公司Novavax表示，首度展開新冠病毒疫苗人體試驗，預計7月能獲得免疫反應及安全評估結果。

路透引述一份文件稱，德國總理默克爾領導的保守陣營，傾向推出涉資逾50億歐羅(422.54億港元)的稅務寬減措施，冀在新冠肺炎疫情緩和後，刺激企業及消費者重新增加開支。

油市方面，俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)認為，現時全球原油供過於求約700萬至1200萬桶，但預期6或7月將可恢復平衡，主要是受惠於需求上升。

油價上升，因有明確跡象顯示產油國堅持削減原油供應的承諾，同時隨着全球放鬆抗疫封鎖舉措，更多汽車重新上路。紐約原油期貨現時每桶報34.42美元，漲1.17美元或3.52%；倫敦布蘭特期油報36.37美元，漲0.84美元或2.36%。