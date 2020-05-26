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今日 12:19 國際財經

歐盟擬召開峰會商預算及復甦基金

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歐盟外交等官員表示，歐盟領導人可能在接下來的幾周舉行面對面的峰會，討論下一筆聯合預算和相關的抗疫復甦基金問題，以及暫停抗疫封鎖令問題。

自3月逐步實施封鎖令以來，歐盟勉強通過視訊會議來維持運作。在歐盟總部布魯塞爾，很少有人相信歐盟預算協議中常見的激烈的爭論可以在網絡會議中發揮效果，而且隨着感染速度減緩，多數歐盟成員國都在放鬆封鎖。

歐盟一位高級外交人員表示，預算和復甦基金無法在不召開一次實體峰會的情況下就達成共識。

歐盟委員會將在周三提出其27國預算規劃以及抗疫復甦基金的建議。

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