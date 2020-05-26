國際財經

日本央行行長黑田東彥表示，受到新型冠狀病毒疫情影響，日本經濟將持續嚴峻狀態。

日本因應防控新冠肺炎疫情擴散而頒布的緊急狀態令，在實施7周後於昨日宣布全面解除。不過，黑田東彥維持對經濟的低迷展望。

黑田東彥在國會就貨幣政策發表年中證詞時表示，日本經濟前景風險偏向下檔，經濟情況可能持續嚴峻、物價仍將疲弱，因疫情影響與油價成本下滑。

他稱，央行將與政府協作，積極採取舉措以緩解企業壓力。若有必要，央行準備毫不遲疑地放鬆政策，並關注疫情影響。