國際財經

路透引述一份文件稱，德國總理默克爾領導的保守陣營，傾向推出涉資逾50億歐羅(422.54億港元)的稅務寬減措施，冀在新冠肺炎疫情緩和後，刺激企業及消費者重新增加開支。

默克爾聯合政府下周將公布額外刺激經濟計劃，德國早於3月已推出7500億歐羅的刺激經濟計劃。

根據報道，聯合政府中，保守陣營議員提交文件，建議推行稅務寬減措施，容許私營企業更容易把利潤用作抵消虧損，並加速減稅措施。保守陣營將於周二開會討論有關文件。

聯盟成員社民黨支持有關稅務寬減行動。