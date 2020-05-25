國際財經

歐洲股市周一顯著造好，泛歐指數Stoxx 600收報345點，上揚1.47%。多個歐洲國家相繼重啟經濟活動，抵消中美緊張關係的負面影響。德國漢莎航空獲政府同意注資90億歐羅，股價抽高約6%；化工集團拜耳(Bayer)攀升逾8%，因為有報道稱，拜耳已與美國原訴方達成協議，有望解決集團旗下Roundup除草劑遭消費者集體入稟索償的官司。

德國DAX指數收報11391點，上升317點或2.87%；法國CAC 40指數收報4539點，升95點或2.15%；意大利富時MIB指數收報17595點，漲279點或1.61%。

英國周一為春季銀行假期，股市及金融市場休市；美國是陣亡將士紀念日，美股及金融市場同樣休市。

西班牙意大利陸續解封

歐洲多國陸續放寬封鎖措施，西班牙宣布由7月1日開始，外地遊客入境毋須接受14天強制檢疫。首都馬德里及第二大城市巴塞隆拿，周一起逐步放寬限制措施，民眾可以與親友見面，或參與最多10人的聚會；市內公園、酒吧與餐廳的露天範圍可以重新營業；部分博物館重開，但會限制入場人數。

不過，西班牙當局繼續限制民眾，在難以保持社交距離的公眾地方，必須戴上口罩。西班牙足球聯賽將在下月8日恢復。

意大利本周初亦開始放寬封城措施，酒吧、餐廳、沙灘與公園獲准重開。但有多個城市市長警告，民眾的防疫意識鬆懈，沒有戴上口罩，也不太遵行保持社交距離措施。