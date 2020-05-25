國際財經

上周一(5月18日)美國藥廠Moderna公布一支試驗性疫苗的早期數據顯示出正面的新冠病毒免疫反應，令投資者風險承受意欲回升，加上於同日公布的日本第一季度國內生產總值年化季率錄得3.4%負增長，高於預期4.5%負增長，亦令避險資金減少流入日圓，美元/日圓於107邊緣企穩回升，更於翌日進一步攀升至108.06，創自4月13日以來的五周新高。

不過，中美局勢於上周後段再度轉趨緊張，避險資金重新流入日圓等避險貨幣。除此之外，日本央行於上周五(5月22日)舉行緊急政策會議，會議後宣布維持政策利率於負0.1%不變，如有必要將於未來進一步推行寬鬆政策，並決定於6月開啟新的借貸項目，以0%的貸款利率提供最多1年的資金，規模約75萬億日圓。美元/日圓出現小幅下跌後，滙價目前繼續於107.30-108.00區間窄幅波動。市埸應留意美國將於周四(5月28日)20:30公布其第一季度國內生產總值，屆時或會影響美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓於5月6日跌至105.96，創3月17日以來的七周新低。不過，滙價短暫跌破重要支持106後開始展開反彈，成功企穩於106支持之上。其後美元/日圓於5月19日升至五周新高108.06，受制於108.10阻力(由4月6日高位109.36至5月6日低位105.96下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)並再度向下，日線圖形成上升楔形。後市美元/日圓或會繼續於楔形內上下波動，若滙價能一舉突破楔形頂部108.30水平的話，或有機會上試4月高位109.40水平。否則，美元/日圓或有機會再度測試106支持。

交易策略方面，早前於5月7日所定的美元/日圓買盤已取消。短期內待美元/日圓下跌至105.80-106.00區域買入，上望107.30，跌穿105.40止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供