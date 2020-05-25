國際財經

隨着歐洲多國陸續重啟經濟活動，加上德國企業信心數據回升，利好投資氣氛，歐洲股市中段全面向好，德國及法國股市均升超過1%。

截至本港時間傍晚6時26分，德國DAX指數報11268點，上揚194點或1.76%；法國CAC 40指數報4499點，升55點或1.24%；意大利富時MIB指數報17447點，漲131點或0.76%。英國股市因假期休市。

美國金融市場今日亦因陣亡將士紀念日休市。

數據方面，德國智庫Ifo公布，5月調查顯示，企業景氣判斷指數回升至79.5，市場預期為78.3。分析指出，數據回升主要因為隨着抗疫封鎖措施逐漸取消，企業變得愈發樂觀。

歐洲多國陸續放寬封鎖措施，其中西班牙政府容許馬德里與巴塞隆拿兩大城市的餐廳及酒吧恢復營業，餐廳與酒吧可重開戶外用餐區，但限制最多只有10人聚集；民眾亦可在省內自由活動。

意大利本周初亦開始放寬封城措施，酒吧、餐廳、沙灘與公園獲准重開。惟有多個城市市長警告，民眾的防疫意識鬆懈，沒有戴上口罩，也不太遵行保持社交距離措施。

油價方面，紐約期油報每桶33.44美元，上揚0.19美元或0.57%；布蘭特期油則升0.02美元或0.06%，報每桶35.15美元。