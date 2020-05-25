國際財經

德國智庫Ifo首席經濟學家Klaus Wohlrabe稱，隨着抗疫封鎖最嚴峻階段過去，德國經濟開始看到隧道盡頭的曙光。

但他表示，Ifo仍預計德國經濟會在第二季出現雙位數百分比萎縮，資本行業的訂單狀況依舊很差，企業仍預期出口將下滑。

不過隨着抗疫封鎖措施的放鬆，零售業者的信心尤其得到改善。他指出，製造業和服務業的信心也有所改善，但還遠遠談不上樂觀。

德國聯邦統計局稍早時公布，第一季度國內生產總值(GDP)確認為按年下滑1.9%，符合市場預期；按季計則下滑2.2%，同樣與市場預期相同。